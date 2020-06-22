SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez futbolu bırakıyor

Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez futbolu bırakıyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.06.2020 18:03 | Son Güncelleme

Almanya 2. Ligi'nde Stuttgart forması giyen Mario Gomez'in geleceğiyle ilgili olarak resmi bir açıklama geldi. Kulübün spor müdürü Sven Mislintat, golcü futbolcunun futbolu bıraktığını açıkladı.

Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez futbolu bırakıyor

Mario Gomez, 34 yaşında futbola veda ediyor. Bundesliga 2 ekiplerinden Stuttgart forması giyen Beşiktaş'ın eski forveti Gomez, sezon sonunda emekliye ayrılacak.

Stuttgart spor müdürü Sven Mislintat, futbolcunun emeklilik kararını doğrularken ''Böyle bir oyuncunun vedası seyirciler önünde olmalıydı. Bu durum utanç verici ama kabul etmek zorundayız. Mario Gomez için en iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi.

BEŞİKTAŞ İLE GOL KRALI VE ŞAMPİYON OLMUŞTU

2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistle oynayan Mario Gomez, Türkiye'de oldukça etkileyici bir performansa imza atmıştı. Beşiktaş ile devam etmeme kararı alan Alman futbolcu, sezon bitiminde Stuttgart'ın yolunu tutmuştu.Mario Gomez, bu sezon ise Stuttgart formasıyla 23 maçta 6 gol ve 1 asist üretmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordumGonca Vuslateri: Evde hüngür hüngür ağlıyordum
Sporting'den Beşiktaş'a Diaby teklifi!Sporting'den Beşiktaş'a Diaby teklifi!
Beşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanındaBeşiktaş zorlu Denizlispor deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Ankara'da eğitim uçağı düştü!

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Parkta üstünü çıkarıp güneşlendi

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Mert Hakan ile 5 yıllık sözleşme!

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

Okan Kocuk topu kaç saniye elinde tuttu?

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor!

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

İspat etsin, yorumculuğu bırakırım

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!

Menajeri Beşiktaş'ı açıkladı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

Uğurcan'dan Beşiktaş itirafı

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez futbolu bırakıyor

Bir devrin sonu... Futbolu bırakıyor

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş ilk transferi yaptı!

Sporting'ten Beşiktaş'a teklif: "5 değil 3'e verelim"

Sporting'den Beşiktaş'a Diaby teklifi!

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması!

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'a kiraladığı Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Ajdin Hasic'ten müthiş gol

Antalyaspor ligde yenilmezliğini 10 maça çıkarmak istiyor

Antalyaspor'da yenimezlik hedefi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.