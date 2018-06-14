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Beşiktaş forvet transferi için Bas Dost'la ilgileniyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.06.2018 22:06 | Son Güncelleme

Başkan Fikret Orman'ın forvete takviye yapacaklarını açıklamasının ardından Beşiktaş, gözünü Bas Dost'a çevirdi. Sporting Lizbon'dan ayrılan Bas Dost'a Beşiktaş'ın yıllık 4 milyon euro maaş ve 4 milyon euro da imza parası önerdiği belirtildi.

Beşiktaş forvet transferi için Bas Dost'la ilgileniyor!

Gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta yeni transfer hedefi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost oldu.

Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Hollandalı forvete 4 milyon Euro imza parası öneren yönetim, futbolcuya da yıllık 4 milyon Euro önerdi.

Bas Dost geçen sezon 49 maçta 34 gol kaydetti.

(beIN SPORTS)

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