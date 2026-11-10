A Milli Takım'da Sergen Yalçın farkı! Antrenmandaki yeni uygulama dikkat çekti

A Milli Takım, Belçika karşılaşması öncesinde çalışmalarını sürdürürken Sergen Yalçın'ın antrenman programındaki yenilik dikkatlerden kaçmadı. Millilerin çalışma sahasına kurulan yeni sistemin futbolculara önemli kolaylık sağlaması bekleniyor.

SERGEN YALÇIN'DAN ANTRENMANDA LED EKRAN HAMLESİ

A Milli Takım'ın antrenman sahasının kenarına futbolcuların kullanımı için LED ekran yerleştirildi. Yeni sistem sayesinde analiz toplantılarında oyunculara gösterilen taktik çalışmalar ve duran top organizasyonlarına ilişkin talimatlar, antrenman sırasında doğrudan sahaya aktarılabilecek.

Bu uygulamayla birlikte futbolcuların teknik heyetin hazırladığı taktik direktifleri çalışma esnasında daha kolay takip etmesi hedefleniyor.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU ANTRENMANI TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın Belçika maçı öncesindeki çalışmasını TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yerinde izledi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda Hacıosmanoğlu, millilerin hazırlık sürecini takip etti.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesinde 12 Kasım akşamı Belçika'yı konuk edecek. İzmir'deki ISONEM Park Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.