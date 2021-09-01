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Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı

01.09.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Francisco Montero'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş, Francisco Montero transferini açıkladı

Beşiktaş, geçen sezon takımda kiralık olarak oynayan Montero'yu tekrar kadrosuna kattığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero ile yeniden sözleşme imzalanmıştır.

Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Montero'ya yuvana hoş geldin der, başarılar dileriz.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Francisco Montero
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