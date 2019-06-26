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Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Tyler Boyd ile görüşüyoruz

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.06.2019 22:59 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer görüşmesi yaptığı belirtilen Tyler Boyd için siyah beyazlı takımın Futbol Direktörü Ali Naibi ve futbolcunun menajeri Orçun Yücel'den açıklamalar geldi. Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 24 yaşındaki futbolcu ile görüştüklerini belirtirken ''Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz.'' sözlerini kullandı.

Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Tyler Boyd ile görüşüyoruz

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren ve bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Tyler Boyd için Beşiktaş bir adım önde. beIN SPORTS'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 24 yaşındaki futbolcu ile görüştüklerini belirtirken ''Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz.'' sözlerini kullandı.

'TRANSFERİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Boyd'un menajeri Orçun Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz şu an iki kulübün birbiriyle anlaşması ilgili olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin ekonomik durumu da ortada. Mümkün olan en minimum rakamlarda elimizden geldiği kadar transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Kolay değil tabi, Boyd'u MLS Ligi'nden ve Almanya'dan takip edeni de var. Tabiki Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, böyle önemli bir değer her zaman ön planda kalır.'' şeklinde konuştu.

'BOYD GURUR DUYDU, ÇOK SEVİNDİ'

Boyd'un Beşiktaş'tan gelen teklife çok sevindiğini de söyleyen Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz üstümüze düşeni yapıyoruz. Umarım en iyi şekilde sonuçlanır. Boyd gurur duydu bu ilgiden. Bahsettiğimiz takım Beşiktaş. Ülkemizin üç büyük takımından birisi. Avrupa'da ülkemizi sürekli temsil ediyor. Böyle bir teklifi bir oyuncunun reddedebileceğini düşünmüyorum. Boyd tabii ki çok mutlu oldu tekliften. Önemli olan kulüplerin anlaşması. Umarım mutlu sona ulaşırız.'' diyerek sözlerini noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Tyler Boyd ankaragücü

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