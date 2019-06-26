Beşiktaş Futbol Direktörü açıkladı: Tyler Boyd ile görüşüyoruz

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde geçiren ve bonservisi Portekiz'in Vitoria Guimaraes takımında bulunan Tyler Boyd için Beşiktaş bir adım önde. beIN SPORTS'a konuşan Beşiktaş Futbol Direktörü Ali Naibi, 24 yaşındaki futbolcu ile görüştüklerini belirtirken ''Tyler Boyd geçtiğimiz sezonun 2. yarısını ülkemizde geçirdi. İyi bir performans sergiledi. İlgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Kulübü ve kendisiyle görüşüyoruz.'' sözlerini kullandı.

'TRANSFERİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ardından A Spor canlı yayınına bağlanan Boyd'un menajeri Orçun Yücel, ''Ali bey gerekli açıklamayı yapmış. Biz şu an iki kulübün birbiriyle anlaşması ilgili olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin ekonomik durumu da ortada. Mümkün olan en minimum rakamlarda elimizden geldiği kadar transferi sonlandırmaya çalışıyoruz. Kolay değil tabi, Boyd'u MLS Ligi'nden ve Almanya'dan takip edeni de var. Tabiki Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, böyle önemli bir değer her zaman ön planda kalır.'' şeklinde konuştu.