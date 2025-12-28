SPOR

Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi'ne damga vurdular

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkim Spor'u deplasmanda son saniye basketiyle 75-72 mağlup etti. Beşiktaş, bu sezon ligde 13'te 13 yaptı.

Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi'ne damga vurdular
Burak Kavuncu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aliağa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan son saniye basketiyle 75-72 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMA NEFES KESTİ!

Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi ne damga vurdular 1

Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-19'lik skorla Beşiktaş Gain üstünlüğü ile biterken, Aliağa Petkim ikinci çeyrekte toparlandı ve devreye 41-37 önde girdi. Maçın ikinci yarısı ile birlikte savunmalar daha da sertleşirken, üçüncü çeyrek de ev sahibi Aliağa'nın 56-54'lük üstünlüğü ile bitti.

SON SANİYEDE MATHEWS GALİBİYETİ GETİRDİ...

Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi ne damga vurdular 2

Maçın tamamında büyük bir çekişme olurken, karşılaşmanın son saniyesinde Jonah Mathews'ın basketi Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi ne damga vurdular 3

3'lüğün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş, maçtan da bu basketle galip ayrılmayı bildi.

BEŞİKTAŞ GAİN 13'TE 13!

Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi ne damga vurdular 4

77-72 Türk Telekom
99-86 Mersin Spor
100-76 Büyükçekmece
84-80 Erokspor
88-70 Bursaspor
95-77 Merkezefendi
78-69 Anadolu Efes
98-84 Trabzonspor
79-65 Manisa Basket
86-73 Karşıyaka
95-88 Bahçeşehir
73-72 Tofaş
75-72 Aliağa Petkim

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Süper Ligi son dakika aliağa petkimspor Beşiktaş GAİN
