Beşiktaş Gain tutulmuyor! Basketbol Süper Ligi'ne damga vurdular

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Aliağa'ya konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip karşılaşmadan son saniye basketiyle 75-72 galip ayrıldı.

KARŞILAŞMA NEFES KESTİ!

Karşılaşmanın ilk çeyreği 23-19'lik skorla Beşiktaş Gain üstünlüğü ile biterken, Aliağa Petkim ikinci çeyrekte toparlandı ve devreye 41-37 önde girdi. Maçın ikinci yarısı ile birlikte savunmalar daha da sertleşirken, üçüncü çeyrek de ev sahibi Aliağa'nın 56-54'lük üstünlüğü ile bitti.

SON SANİYEDE MATHEWS GALİBİYETİ GETİRDİ...

Maçın tamamında büyük bir çekişme olurken, karşılaşmanın son saniyesinde Jonah Mathews'ın basketi Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

3'lüğün ardından büyük sevinç yaşayan Beşiktaş, maçtan da bu basketle galip ayrılmayı bildi.

BEŞİKTAŞ GAİN 13'TE 13!

77-72 Türk Telekom

99-86 Mersin Spor

100-76 Büyükçekmece

84-80 Erokspor

88-70 Bursaspor

95-77 Merkezefendi

78-69 Anadolu Efes

98-84 Trabzonspor

79-65 Manisa Basket

86-73 Karşıyaka

95-88 Bahçeşehir

73-72 Tofaş

75-72 Aliağa Petkim