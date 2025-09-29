Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'in 7. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. 4 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.
Mücadelenin henüz 4. dakikasında Abraham'ın pasında Rafa Silva golü atıyor takımını 1-0 öne geçiriyor.
Beşiktaş'ta dakikalar 10'u gösterirken arkaya atılan topta Kocaelispor kalecisinin yaptığı müdahale sonrası top sekti ve Cerny boş kaleye fileleri havalandırdı.
50'nci dakikada Kocaelispor'da Tayfur Bingöl ceza sahası çizgisinden gelen topa gelişine vurarak golü attı.
Oyuna sonradan dahil olan Jota Silva uzatma dakikalarında kullanılan serbest vuruşta yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu.
Beşiktaş’ta Norveçli futbolcu Svensson, Kocaelispor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer almıyor. Kayserispor maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, ağrıları sebebiyle bu akşam takımını yalnız bıraktı.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan St. Patrick’s karşılaşmasında sol uyluk üst adalesinden sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 7 maç sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.
18 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle Eyüpspor, Lausanne karşılaşmaları, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.
