Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe'de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de heyecan 7. hafta karşılaşmaları ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Sergen Yalçın'ın öğrencileri oldu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 7. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş sahasında ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. 4 golün kaydedildiği mücadelede kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 1

Mücadelenin henüz 4. dakikasında Abraham'ın pasında Rafa Silva golü atıyor takımını 1-0 öne geçiriyor.

10 DAKİKADA 2-0

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 2

Beşiktaş'ta dakikalar 10'u gösterirken arkaya atılan topta Kocaelispor kalecisinin yaptığı müdahale sonrası top sekti ve Cerny boş kaleye fileleri havalandırdı.

KOCAELİSPOR FARKI 1'E İNDİRDİ

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 3

50'nci dakikada Kocaelispor'da Tayfur Bingöl ceza sahası çizgisinden gelen topa gelişine vurarak golü attı.

JOTA SILVA NOKTAYI KOYDU

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 4

Oyuna sonradan dahil olan Jota Silva uzatma dakikalarında kullanılan serbest vuruşta yaptığı kafa vuruşuyla karşılaşmanın skorunu belirleyen isim oldu.

SVENSSON AĞRILARI SEBEBİYLE KADRODA YOK

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 5

Beşiktaş’ta Norveçli futbolcu Svensson, Kocaelispor karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda yer almıyor. Kayserispor maçında forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, ağrıları sebebiyle bu akşam takımını yalnız bıraktı.

7 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Dolmabahçe de hata yapmadı! Kara Kartal Kocaelispor u 3-1 mağlup etti 6

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan St. Patrick’s karşılaşmasında sol uyluk üst adalesinden sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu, 7 maç sonra bir maçın kadrosunda kendine yer buldu.

18 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sebebiyle Eyüpspor, Lausanne karşılaşmaları, Alanyaspor, Başakşehir, Göztepe ve Kayserispor mücadelelerinde forma giyemedi.

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kocaelispor son dakika beşiktaş
