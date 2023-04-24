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Beşiktaş Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak mı? Beşiktaş Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!

24.04.2023 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Beşiktaş Galatasaray derbisi için alınan seyirci kararı konusunda basında ve sosyal medyada yer alan haberlerin ardından birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Beşiktaş Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak mı?

Beşiktaş Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak mı? Beşiktaş Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!

Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Buna göre Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak olan kritik maçta Sarı-Kırmızılı taraftarlar yer almayacak. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi için alınan seyirci kararına dair detaylar...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİNE GALATASARAY TARAFTARLARI ALINMAYACAK MI?

Beşiktaş Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarlarının alınmayacağı aktarıldı.

İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmaması yönünde karar aldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak

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