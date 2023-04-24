Beşiktaş Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarı alınmayacak mı? Beşiktaş Galatasaray derbisi için flaş seyirci kararı!

Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından son dakika açıklamasında bulunuldu. Buna göre Süper Lig'in 32'inci haftasında oynanacak olan kritik maçta Sarı-Kırmızılı taraftarlar yer almayacak. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi için alınan seyirci kararına dair detaylar...
Beşiktaş Galatasaray derbisine Galatasaray taraftarlarının alınmayacağı aktarıldı.
İstanbul İl Güvenlik Kurulu, Beşiktaş - Galatasaray derbisine misafir takım taraftarlarının alınmaması yönünde karar aldı.
Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.
Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak