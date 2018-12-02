SPOR

Beşiktaş - Galatasaray derbisine VAR kararları damga vurdu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.12.2018 21:08 | Son Güncelleme

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde çifte penaltı isyanı! Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılılar, 2 pozisyonda penaltı bekledi ancak Cüneyt Çakır oyunu devam ettirdi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisine VAR kararları damga vurdu

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında sarı-kırmızılı futbolcular penaltı bekledi.

Beşiktaş ceza sahasında meşin yuvarlak ile buluşan ve vuruşunu yapan Eren Derdiyok'a Medel'in müdahelede bulunduğunu iddia eden sarı-kırmızılı futbolcular, Çakır'dan penaltı bekledi. Pozisyonun ardından VAR odası ile görüşen Çakır, Medel'in müdahalesinin nizami olduğuna karar vererek aut atışına hükmetti.

ÇAKIR BİR KEZ DAHA VAR'A GİTTİ

Bu pozisyondan 6 dakika sonra Beşiktaş ceza sahasında Medel'in uzaklaştırmak istediği top, kısa mesafede Vida'nın eline temas etti. Pozisyonun ardından Çakır bir kez daha VAR'a gitti ve pozisyonu inceleyerek "devam" kararı verdi. Çakır'ın bu kararının ardından sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcular büyük bir itirazda bulundu.

BEŞİKTAŞ'IN GOLÜNDE VAR ETKİSİ

Maçın 14. dakikasında hakem Cüneyt Çakır, VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Ljajic'in çift vuruşunda Eren Derdiyok'un elle oynadığını tespit eden Video Hakem Mete Kalkavan, hakem Cüneyt Çakır'ı uyardı. Kalkavan'ın uyarısı sonrası kenara geken Çakır, çok kısa bir sürede incelemesini yaptıktan sonra "penaltı" noktasını gösterdi. Çakır'ın kararının ardından Eren Derdiyok, "El yok" şeklinde bir itirazda bulunsa da karar değişmedi ve Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan attığı golden sonra Galatasaray karşısında skoru 1-0'a getirdi.

ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL

Derbinin 65. dakikasında Necip Uysal'ın müdahalesi sonrasında yerde kalan Onyekuru'nun pozisyonun ardından hakem Cüneyt Çakır önce "penaltı" verdi ardından da maçta üçüncü kez VAR'a gitti.

Penaltı kararının ardından VAR odası ile görüşen Cüneyt Çakır, kenara gelerek pozisyonu incelemesinin ardından Necip Uysal'ın müdahalesinden önce Onyekuru'nun meşin yuvarlağa elle temas ettiğini belirterek "penaltı" kararını iptal etti.

Cüneyt Çakır'ın penaltı kararının ardından sarı-kırmızılı teknik heyet ve saha içerisindeki sarı-kırmızılı futbolcular, Çakır'a yoğun itirazda bulundu.

**NOT: **Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

20181202_2_33723343_39539385_Web

PARTNEROkların sırrı çözüldü! Her 16 km'de bir 21 metre...Okların sırrı çözüldü! Her 16 km'de bir 21 metre...
Derbi öncesi G.Saray'a olay gönderme!Derbi öncesi G.Saray'a olay gönderme!
Bursa Erzurum'a dur dediBursa Erzurum'a dur dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Beşiktaş derbi VAR cüneyt çakır

En Çok Okunan Haberler

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

'30 erkeğin arasında sevişmekten utandım'

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Eşcinsel ilişki için gitti, hayatının şokunu yaşadı

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy takımına tribünden destek verdi

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi stat hoparlörlerinden 'Loco Loco' şarkısını çaldı

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi stat hoparlörlerinden 'Loco Loco' şarkısını çaldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 15 yorum
Galatasaray yönetimi acil toplanıp havuzdan çıkması lazım bunlar galatasaray düşmanı alın topunuzu kafanıza göre oynayın 2 net penaltı iptal...
@galatasaray_1985_iydym sana göre penaltı, bana göre alakası yok ! Sectorun gidin size çok muhtacız. Hakemler ile şampiyon olurken oh ne güzel, kaybedince havuzdan çıkalım... Hadi kumda oyna
Ben olsam GS yi sahadan çekerim.
ellere var bize yokmu çakır efendi de aynı yolun yolcusu kısaca bu sezonu zehir edecekler ne yazıki g.s ya.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erman Toroğlu'ndan Eren Derdiyok'a: Azıcık beyni olan olan futbolcu bunu yapmaz

'Azıcık beyni olan insan bunu yapmaz'

MAÇ ÖZETİ | Beşiktaş 1 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 14. hafta puan durumu)

Dev derbiye Kartal pençesi!

Beşiktaş - Galatasaray derbisine VAR kararları damga vurdu

Dev derbiye VAR damgası!

Beşiktaş, Galatasaray maçı öncesi stat hoparlörlerinden 'Loco Loco' şarkısını çaldı

Derbi öncesi G.Saray'a olay gönderme!

Bursaspor 2 - 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig)

Bursa Erzurum'a dur dedi

Galatasaray U17 2 - 0 Beşiktaş U17

İlk derbinin kazananı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.