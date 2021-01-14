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Beşiktaş- Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 14.01.2021 13:08 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, 19. hafta hakemlerini açıkladı. Zirveyi yakından ilgilendiren Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak.

Beşiktaş- Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasının hakemleri belli oldu. 17 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Çakır'ın yardımcıları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Süper Lig'in 19. haftasında oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek isimler şu şekilde:

15 OCAK CUMA

Gençlerbirliği-Karagümrük: Ali Şansalan

16 OCAK CUMARTESİ

İH Konyaspor-Göztepe: Fırat Aydınus
M.Başakşehir-DG Sİvasspor: Alper Ulusoy
Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor: Halil Umut Meler
FT Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

17 OCAK PAZAR

Y.Denizlispor-A.Hatayspor: Koray Gençerler
Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

18 OCAK PAZARTESİ

Kasımpaşa-BB Erzurumspor: Atilla Karaoğlan
Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler


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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Şikeci Cinconlular
Cüneyt Çakır Avrupa'da gözde olann hakemlerimiz den biri fakat Türkiye'de onun kıymetini bilen çok az
En büyük galatasaraydir
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