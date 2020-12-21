SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.12.2020 21:07 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 19'uncu hafta programında yer alan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını açıkladı.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu

TFF, Süper Lig'de 16, 17, 18, 19, 20 ve 21'inci haftaların programını açıkladı. 19'uncu haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisi, 17 Ocak 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

16, 17 ve 18'inci haftaların programı şu şekilde:

16'NCI HAFTA

2 Ocak 2021 Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.00 MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor
19.00 Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor

  • 3 Ocak 2021 Pazar
    13.30 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
    16.00 Fatih Karagümrük - Trabzonspor
    19.00 Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
  • 4 Ocak 2021 Pazartesi
    19.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

17'NCİ HAFTA

  • 5 Ocak 2021 Salı
    16.00 Yeni Malatyaspor - Demir Grup Sivasspor
    16.00 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
    19.00 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray
  • 6 Ocak 2021 Çarşamba
    13.30 Yukatel Denizlispor - Hes Kablo Kayserispor
    16.00 Gençlerbirliği - Atakaş Hatayspor
    16.00 Medipol Başakşehir - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
    16.00 Trabzonspor - Göztepe
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fatih Karagümrük
    19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
  • 7 Ocak 2021 Perşembe
    19.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor

18'İNCİ HAFTA

  • 9 Ocak 2021 Cumartesi
    13.30 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep Futbol Kulübü
    16.00 Hes Kablo Kayserispor - Yeni Malatyaspor
    16.00 Göztepe - Fraport TAV Antalyaspor
    19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
  • 10 Ocak 2021 Pazar
    13.30 Fatih Karagümrük - İttifak Holding Konyaspor
    16.00 Çaykur Rizespor - Yukatel Denizlispor
    16.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
    19.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş
  • 11 Ocak 2021 Pazartesi
    16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Fenerbahçe
    19.00 Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor? Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıkladı!Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıkladı!
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'iİşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi
Korkutan bir açıklama da Fransa'dan geldi
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı
İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Süper Lig'de 'hükmen yenilgi' kararı
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
'Sahada bıdı bıdı yapacağına top oyna'
Bu iddia olay oldu... Ne yaptın Neymar!
Bu iddia olay oldu... Ne yaptın Neymar!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Aslan Karagümrük'e takıldı
Aslan Karagümrük'e takıldı
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
En az 1 yıl hapis yatacak!
En az 1 yıl hapis yatacak!
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
CANLI | Fatih Karagümrük-Galatasaray
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray'dan Fatih Terim ile Marcao, tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi
Fatih Terim resmen PFDK'ya sevk edildi!
Muslera, Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kendisi açıkladı!
Galatasaray'dan ayrılacak mı? Açıkladı!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!
Galatasaray'da Muslera şoku! Yeniden sakatlandı!
Galatasaray'da Muslera yeniden sakatlandı!
Galatasaray, Bursaspor'dan üç ismi istiyor
Galatasaray, Bursaspor'dan üç ismi istiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.