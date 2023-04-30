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Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Karşılaşmada 3-1 Beşiktaş üstünlüğü!

29.04.2023 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Galatasaray derbisi için heyecan dorukta. Milyonlarca futbol sever nefeslerini tutmuş bu maçı bekliyordu. Karşılaşmada, Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yaptı. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izle ekranı, saati ve kanalı araştırılıyor. İşte Beşiktaş Galatasaray derbisi ile ilgili bilgiler...

Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Karşılaşmada 3-1 Beşiktaş üstünlüğü!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ı ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda karşılaşmaya Sarı-Kırmızılı taraftarlar alınmadı. Beşiktaş Galatasaray maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başladı.

Vodafone Arena'da oynanan Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlandı.

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SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 karşılaşmada 18 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 yenilgiyle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi


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