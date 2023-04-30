Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda? Vodafone Park'ta Beşiktaş 3-1 galip!

Beşiktaş Galatasaray maçı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynandı. Maç, Vodafone Park'ta oynandı. Karşılaşmada, Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yaptı. Karşılaşmaya İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda Sarı-Kırmızılı taraftarlar alınmadı. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta, ne zaman? İşte, Beşiktaş Galatasaray maçı canlı takip ekranı...

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi bugün (30 Nisan 2023 Pazar) saat 19.00'da başladı.

Maç, Vodafone Arena'da oynandı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlandı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Welinton, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Redmond, Cenk Tosun, Aboubakar.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir yenilgi yaşamıyor.

2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının sürmesi sebebiyle Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden Beşiktaş, maçtan 2-0 yenilgiyle ayrılmıştı.

Beşiktaş, bahsi geçen maç sonrası ev sahibi olduğu 7 karşılaşmada rakibini yendi.

6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

İşte Beşiktaş'ın, 2014-15'ten sonra sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları:

2015-2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2016-2017 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2019-2020 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2020-2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2021-2022 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 karşılaşmada 18 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 yenilgiyle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



