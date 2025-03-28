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Beşiktaş, Galatasaray maçına İsveçli hakemi getiriyor! Maç esnasında...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 15:21
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İsviçreli eski hakem Urs Meier, Süper Lig devi Beşiktaş'ın davetlisi olarak Beşiktaş Galatasaray maçını gözlemlemek için İstanbul'a geleceği iddia edildi.

Beşiktaş, Galatasaray maçına İsveçli hakemi getiriyor! Maç esnasında...

Beşiktaş ile Galatasaray, ligin 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, karşılaşmaya yabancı hakem isterken talep TFF tarafından kabul görmemişti. Kartal ise hamle yaparak eski FIFA hakemini gözlemci olarak maça davet etme kararı aldı.

MAÇ ESNASINDA YORUMLAYACAK

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Beşiktaş, İsviçreli eski hakem Urs Meier'i, Galatasaray derbisini gözlemlemesi için İstanbul'a getiriyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, maçtaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak. İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.

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Süper Lig Derbi beşiktaş
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