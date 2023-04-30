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Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

30.04.2023 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Beşiktaş -Galatasaray maçı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak. Maç, Vodafone Park'ta oynanacak. Heyecanla Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat kimdir? Serkan Tokat nereli ve kaç yaşında?

Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat kimdir, nereli ve kaç yaşında? Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat hakkında araştırmalar hız kazandı. Beşiktaş Galatasaray derbisi bugün (30 Nisan 2023 Pazar) saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada, Hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Beşiktaş - Galatasaray maçının VAR hakemi Serkan Tokat oldu. İşte Serkan Tokat hakkında merak edilenler...

SERKAN TOKAT KİMDİR?

Serkan Tokat 1981 yılında Ankara'da doğdu.

Serkan Tokat aslen Siirtli'dir. Eski futbol hakemi Metin Tokat, Serhat Tokat'ın amcasıdır.

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünü bitiren Serkan Tokat, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Enstitüsü'nde yüksek lisans yapmıştır. Serkan Tokat 1998'de hakemlik yapmaya başlamıştır. İlk profrsyonel tecrübesini 'de kazanan Tokat, 2013-2014'te Süper Lig maçlarında düdük çaldı.

Serkan Tokat birçok karşılaşmada ise VAR hakemi olarak görev aldı.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ SERKAN TOKAT HANGİ TAKIMLI?

Serkan Tokat'ın Galatasaraylı olduğu bilinmektedir.

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