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Beşiktaş-Galatasaray rekabetinde 350. randevu

24.10.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

97 yıllık rekabette Galatasaray'ın Beşiktaş'a karşı galibiyetlerde 123-112, gol sayılarında da 487-456 üstünlüğü bulunuyor - Taraflar arasında ligde yapılan 126 maçın 46'sını sarı-kırmızılılar, 37'sini siyah-beyazlılar kazandı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide yarın karşılaşacak Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 350. kez birbirine rakip olacak.

Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 349 maçın 123'ünü Galatasaray, 112'sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 487 golüne, siyah-beyazlılar 456 golle karşılık verdi.

- Lig müsabakaları

Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 126 karşılaşmada ise genel toplamda olduğu gibi sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor.

İki takımın ligde karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 46, Beşiktaş ise 37 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 153, siyah-beyazlılar 132 gol attı.

- Vodafone Park'taki maçlar

Beşiktaş, 2016 yılında açılan Vodafone Park'ta konuk ettiği Galatasaray'a karşı hiç maç kaybetmedi.

İki takımın Vodafone Park'ta 24 Eylül 2016'da oynadığı ilk derbi 2-2 beraberlikle sona ererken, siyah-beyazlı ekip daha sonraki 4 sezonda ev sahibi olduğu tüm derbilerden zaferle ayrıldı.

- Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş'ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 9 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında yapılan son 10 resmi maçta alınan sonuçlar şöyle:

TarihStatOrganizasyonSonuç (BJK-GS)24.09.2016Vodafone ParkLig2-227.02.2017Türk TelekomLig1-002.12.2017Vodafone ParkLig3-029.04.2018Türk TelekomLig0-202.12.2018Vodafone ParkLig1-005.05.2019Türk TelekomLig0-227.10.2019Vodafone ParkLig1-015.03.2020Türk TelekomLig0-017.01.2021Vodafone ParkLig2-008.05.2021Türk TelekomLig1-3

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