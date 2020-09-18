Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA'daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz ekibi Rio Ave'yi elemesi halinde, play off mücadelesinde Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Galatasaray ise Hırvat rakibi Hajduk Split eşleşmesini geçerse UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında Willem - Rangers FC ile gruplara kalma mücadelesi verecek.
Aytemiz Alanyaspor da Norveç ekibi Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi Play Off mücadelesinde Mura- PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.
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