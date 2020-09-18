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Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA'daki rakipleri belli oldu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 18.09.2020 15:37 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi play- off turunda mücadele etmesi olası 3 temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'de 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Milan-Bodo Glimt maçının, Aytemiz Alanyaspor, Mura-PSV Eindhoven maçının, Galatasaray ise Williem II-Rangers maçını galibiyle karşılaşacak.

Beşiktaş, Galatasaray ve Alanyaspor'un UEFA'daki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadelesi etmesi olası temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki rakibi Portekiz ekibi Rio Ave'yi elemesi halinde, play off mücadelesinde Milan-Bodo Glimt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Galatasaray ise Hırvat rakibi Hajduk Split eşleşmesini geçerse UEFA Avrupa Ligi Play Off maçında Willem - Rangers FC ile gruplara kalma mücadelesi verecek.

Aytemiz Alanyaspor da Norveç ekibi Rosenborg'u elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi Play Off mücadelesinde Mura- PSV Eindhoven eşleşmesinin kazananı ile eşleşecek.

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