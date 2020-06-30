Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka, Basketbol sezonuna -1 puanla başlayacak!

Basketbol Federasyonu, Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı gereğince Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka'ya “1 puan silme” cezası uygulanacağını açıkladı.
Gelirlerinin %40’ını belgeleyemeyen Beşiktaş, Galatasaray ve Karşıyaka, gelecek sezon Basketbol Süper Ligi’nde -1 puanla başlayacak.
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