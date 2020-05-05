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Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.05.2020 07:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, maliyetinin yüksek olması nedeniyle devre arasında kiraladığı Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'in sözleşmesini uzatmamaya karar verdi.

Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yol ayrımında olduğu iddia edildi .

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünüyor.

6 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kevin Prince Boateng, devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından 1,5 yıllığına kiralanmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 6 lig maçında 2 gol atmıştı.

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