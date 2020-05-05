Beşiktaş, Ganalı futbolcu Kevin Prince Boateng'i gönderiyor

Alman kaleci Loris Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş, Ganalı yıldız Kevin Prince Boateng'le de yol ayrımında olduğu iddia edildi .

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş, kiralık olarak forma giyen Boateng'in sözleşmesinde yer alan "10 maçta oynaması durumunda sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak" maddesini Ganalı yıldızın maliyetinin yüksek olması nedeniyle kullanmamayı düşünüyor.

6 MAÇTA 2 GOL ATTI

Kevin Prince Boateng, devre arasında İtalya'nın Fiorentina takımından 1,5 yıllığına kiralanmış ve siyah beyazlılarla çıktığı 6 lig maçında 2 gol atmıştı.

