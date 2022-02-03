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Beşiktaş, Gedson Fernandes'i transfer etti

03.02.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i transfer ettiğini Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'i transfer etti
Gedson Fernandes

Gedson Fernandes

POR Portekiz
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Çaykur Rizespor
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Siyah-beyazlı ekip, Fernandes transferiyle ilgili detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere transferi konusunda SL Benfica Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. SL Benfica Kulübü’ne 6.000.000 Avro transfer bedeli ödenecektir.

Oyuncu ile 1 Temmuz 2022 tarihinden başlamak üzere dört yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek gelir Kulübümüz ve SL Benfica Kulübü arasında 50% - 50 % olarak paylaşılacaktır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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