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"Beşiktaş, Gedson Fernandes ile anlaştı"

30.08.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Siyah beyazlılar Galatasaray'ın da transfer gündeminde olan Gedson Fernandes ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İşte detaylar...

"Beşiktaş, Gedson Fernandes ile anlaştı"

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen Gedson Fernandes, özellikle ligin son bölümlerinde oynadığı futbolla, takdir kazandı.

Transfer dönemi bitmeden hem Beşiktaş, hem de Galatasaray, Gedson Fernandes'in transferi için yoğun mesai harcıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Gedson Fernandes ile de görüşen siyah beyazlılar oyuncu ve menajeriyle anlaşmaya vardı ancak kulübü Benfica henüz ikna edilebilmiş değil.

BENFICA NE DEMİŞTİ?

Bu arada Şampiyonlar Ligi kura çekimi için geçen hafta İstanbul'da olan Benfica Sportif Direktörü Luisao "Gedson Fernandes ile de görüşen siyah beyazlılar oyuncu ve menajeriyle anlaşmaya vardı ancak kulübü Benfica henüz ikna edilebilmiş değil." açıklamasını yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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