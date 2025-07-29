Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferini açıkladı ve kulüp rekoru kırıldı! Tarihte böylesi görülmedi

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın Spartak Moskova ile 20+5 milyon Euro bedelle anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Beşiktaş, 2022 yılında Gedson Fernandes’i Benfica’dan 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamış ancak sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin Portekiz ekibine ödeneceğini duyurmuştu.

BUGÜN %50'Sİ ALINMIŞTI

Beşiktaş bugün Gedson Fernandes'in bonservisinin %50'sinin 10 milyon Euro'ya alındığını açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ REKORU KIRILDI

Beşiktaş ve Spartak Moskova, Gedson Fernandes'in transferi için 20+5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Daha önce 22.5 milyon Euro ile Cenk Tosun'u Everton'a gönderen siyah-beyazlılar, Gedson Fernandes ile bu rekoru kırmış oldu.