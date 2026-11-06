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Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş, Gençlerbirliği ile karşılaşarak 3 puan mücadelesi verecek. Her iki takımın da son dönemdeki performansları dikkat çekici. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Beşiktaş
Pazar 21:00
08.11.2026
Gençlerbirliği
Stadyum: Tüpraş Stadyumu Yayın: beIN Sports Hakem: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 8 Kasım 2026 günü saat 21:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Her iki takım da bu maça önemli bir motivasyonla çıkacak.

Lig Durumu

Beşiktaş

4. Trendyol Süper Lig
O
10
G
6
B
1
M
3
P
19
20
Attığı Gol
12
Yediği Gol
+8
Averaj

Gençlerbirliği

14. Trendyol Süper Lig
O
10
G
3
B
2
M
5
P
11
12
Attığı Gol
18
Yediği Gol
-6
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Beşiktaş 20 / 12
Gençlerbirliği 12 / 18

İç Saha / Deplasman Performansı

Beşiktaş İç saha
Oynanan Maç
5
G / B / M
5 / 0 / 0
Gol
14 – 3
Gençlerbirliği Deplasman
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 0 / 3
Gol
1 – 11

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 11 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Beşiktaş B G M G M

tüm kulvarlar

  • 05.11.2026 Celtic 3-2 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M
  • 01.11.2026 Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B
  • 26.10.2026 Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G
  • 22.10.2026 Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B
  • 19.10.2026 Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M
Gençlerbirliği G M M B M

tüm kulvarlar

  • 02.11.2026 Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G
  • 29.10.2026 Gençlerbirliği 5-0 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası G
  • 25.10.2026 Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile 8 gol atıp 8 gol yedi. Gençlerbirliği ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti. Bu durum, Beşiktaş'ın genel formunun utamadığına işaret ediyor.

Eksik Oyuncular

Beşiktaş

2 eksik
Fabio Miretti Sakat Omzundan Sakat
Ümit Akdağ Sakat Elinden Sakat

Gençlerbirliği

5 eksik
Kevin Rodrigues Sakat Kasığından Sakat
Dimitrios Goutas Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Pedro Pereira Sakat
Sekou Koita Sakat Baldırından Sakat
Muhammet Ensar Çavuşoğlu Sakat

Beşiktaş kadrosunda Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat) ve Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Sekou Koita (Sakat - Baldırından Sakat) ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Dusan Vlahovic Dusan Vlahovic Beşiktaş 7 Gol 0 Asist
Orkun Kökçü Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist
Leandro Trossard Leandro Trossard Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
İlhan Fakılı İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist
Franco Tongya Franco Tongya Gençlerbirliği 2 Gol 2 Asist
Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist
Adama Traore Adama Traore Gençlerbirliği 1 Gol 2 Asist
Tiago Gouveia Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Franco Tongya, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore.

İkili Rekabet
2 Beşiktaş
0 Beraberlik
2 Gençlerbirliği
  • 15.03.2026 Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 18.10.2025 Beşiktaş 1-2 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 15.02.2021 Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş Trendyol Süper Lig
  • 04.10.2020 Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

8 Kasım 2026'da oynanacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

21:00'de başlayacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Maç beIN Sports'tan yayınlanacak.

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında hangi oyuncular eksik?

Beşiktaş'ta Fabio Miretti ve Ümit Akdağ, Gençlerbirliği'nde ise Kevin Rodrigues, Dimitrios Goutas, Pedro Pereira, Sekou Koita ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu eksik.

Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nin ligde kaç puanı var?

Beşiktaş'ın 19, Gençlerbirliği'nin ise 11 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği beşiktaş
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