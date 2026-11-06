Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Beşiktaş Pazar 21:00 Gençlerbirliği

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 8 Kasım 2026 günü saat 21:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Her iki takım da bu maça önemli bir motivasyonla çıkacak.

Lig Durumu Beşiktaş 4. Trendyol Süper Lig O 10 G 6 B 1 M 3 P 19 20 Attığı Gol 12 Yediği Gol +8 Averaj Gençlerbirliği 14. Trendyol Süper Lig O 10 G 3 B 2 M 5 P 11 12 Attığı Gol 18 Yediği Gol -6 Averaj Gol Durumu (Toplam) Beşiktaş 20 / 12 Gençlerbirliği 12 / 18 İç Saha / Deplasman Performansı B Beşiktaş İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 5 / 0 / 0 Gol 14 – 3 G Gençlerbirliği Deplasman Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 0 / 3 Gol 1 – 11

Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 11 puanla 14. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Beşiktaş B G M G M tüm kulvarlar Celtic 3-2 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace UEFA Avrupa Ligi B

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş Trendyol Süper Lig M Gençlerbirliği G M M B M tüm kulvarlar Gençlerbirliği 5-0 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Gençlerbirliği 5-0 Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası G

Tümosan Konyaspor 2-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile 8 gol atıp 8 gol yedi. Gençlerbirliği ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti. Bu durum, Beşiktaş'ın genel formunun utamadığına işaret ediyor.

Eksik Oyuncular Beşiktaş 2 eksik Fabio Miretti Ümit Akdağ Gençlerbirliği 5 eksik Kevin Rodrigues Dimitrios Goutas Pedro Pereira Sekou Koita Muhammet Ensar Çavuşoğlu

Beşiktaş kadrosunda Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat) ve Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Sekou Koita (Sakat - Baldırından Sakat) ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Dusan Vlahovic Beşiktaş 7 Gol 0 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist Leandro Trossard Beşiktaş 2 Gol 1 Asist İlhan Fakılı Beşiktaş 2 Gol 1 Asist Franco Tongya Gençlerbirliği 2 Gol 2 Asist Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist Adama Traore Gençlerbirliği 1 Gol 2 Asist Tiago Gouveia Gençlerbirliği 2 Gol 1 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Franco Tongya, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore.

İkili Rekabet 2 Beşiktaş 0 Beraberlik 2 Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 1-2 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 0-3 Beşiktaş Trendyol Süper Lig

Beşiktaş 0-1 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 gol attı.