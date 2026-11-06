Beşiktaş - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 8 Kasım 2026 günü saat 21:00 itibarıyla Tüpraş Stadyumu sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Her iki takım da bu maça önemli bir motivasyonla çıkacak.
Beşiktaş (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 19 puanla 4. sırada.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 7 gol atıp 9 gol yedi. Ligde 11 puanla 14. sırada.
Beşiktaş, son 5 lig maçında 2 galibiyet ve 3 beraberlik ile 8 gol atıp 8 gol yedi. Gençlerbirliği ise son 5 maçında sadece 1 galibiyet elde etti. Bu durum, Beşiktaş'ın genel formunun utamadığına işaret ediyor.
Beşiktaş kadrosunda Fabio Miretti (Sakat - Omzundan Sakat) ve Ümit Akdağ (Sakat - Elinden Sakat) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Dimitrios Goutas (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Pedro Pereira (Sakat), Sekou Koita (Sakat - Baldırından Sakat) ve Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Sakat) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 7 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Orkun Kökçü. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Franco Tongya, en çok asist yapan oyuncu 2 asistle Adama Traore.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Beşiktaş 2, Gençlerbirliği 2 galibiyet aldı. Bu maçlarda Beşiktaş 6, Gençlerbirliği 3 gol attı.
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