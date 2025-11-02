SPOR

Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! "Kulübün içinden geçtiniz"

Beşiktaş Kulübünde olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş Genel Kurulu'nda gergin anlar! "Kulübün içinden geçtiniz"
Emre Şen

Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu gerçekleştiriliyor. Saat 11.00 itibarıyla Olağan İdari ve Mali Genel Kurula katılım sayısı 1347 olarak açıklandı. Başkan Serdal Adalı açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın açıklamaları...

"BU KULÜBÜN İÇİNDEN GEÇTİNİZ!"

(Eski yönetime) "O günleri hepiniz bizlere el birliğiyle yaşattınız. Bu kulübün 11 ayda içinden geçtiniz! İçinden!"

"GÜNLÜK GÜNEŞLİK BİR ÜMRANİYE Mİ BIRAKTINIZ?"

(Eski yönetime) "Bu transferler yapılırken, siz futbol komitesinde değil miydiniz? Siz, bize günlük güneşlik bir Ümraniye mi bıraktınız?"

"Feyyaz Uçar'a hiç cevap vermedim, eski futbolcumuz, cevap vermek istemedim ama keşke bu yanlışlar yapılırken mani olsaydınız içerisinde olduğunuz yönetime."

"Ben, aktif bahis oynadığı açıklanan bir hakeme söylediğim sözler nedeniyle ceza aldım ama bunu yaparken o hakemi, Beşiktaş maçlarından uzaklaştırdım."

"KUPAYA GELİNCE 'BİZ YAPTIK' DİYORLAR"

"Görevde olduğumuz bu 10 aylık süreçte, geçmişten gelen yükümlülüklerle birlikte 9.3 milyar TL ödeme yapmış durumdayız. Bu para sadece 10 ay gibi bir sürede cebimizden çıktı. Geçmişten gelen bazı güvensizliklerin izlerini maalesef taşıyoruz. Bir önceki yönetim döneminde yaşananlar hafızamızda.

Biz işimize bakarken, gece-gündüz çalışırken bize bunları yaşatanlar meydanı boş buldular. Kendi dönemlerinde yaşananları çoktan unutmuşlar ya da unutturmaya çalışıyorlar. Kendilerini haklı sanmaya da başladılar. O dönem yaşanan ve itibarımızı zorlayan işlere gelince sadece "Eski başkan yaptı" ama kazanılan kupaya gelince "Biz yaptık" diyorlar."

"Artık altyapılarda A takımda forma giyme şansı yüksek olan oyunculara daha fazla süre veriyoruz, daha fazla gelişimlerine odaklanıyoruz."

"Hedefimiz özellikle EuroCup'ı müzemize getirmek ve belki de seneye EuroLeague'de mücadele etmek."

