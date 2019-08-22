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Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 22.08.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ve N'Koudou resmen Beşiktaş'ta! Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Tottenham'dan Georges-Kevin N'Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan Kamerun asıllı Fransız oyuncu Georges-Kevin N’Koudou ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

N'KOUDOU'DAN HARİKA GOL

Açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız oyuncumuza hoş geldin der, başarılar dileriz." denildi.

Fransa'da Nantes ve Olympique Marsilya formalarını giyen 24 yaşındaki futbolcu, 2016 yılında 11 milyon sterlin bonservisle İngiltere'nin Tottenham takımına transfer oldu. Başkent temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan sol kanat oyuncusu, Burnley ve Monaco'nun kadrosunda da kiralık olarak yer aldı.

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Beşiktaş Georges-Kevin N’Koudou

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
süper transfer
kara kargalar şampiioooooonnnnnnnn
Adam kac sezondur top oynamamis. insallah tutar
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