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Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle! BJK Giresun maçı kaç kaç?

27.11.2021 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Beşiktaş- Giresunspor maçı bugün (27 Kasım 2021 Cumartesi) oynanacak. Beşiktaş- Giresunspor maçının ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle! BJK Giresun maçı kaç kaç?

Süper Lig'in 14. haftasında heyecan sürüyor. Beşiktaş- Giresunspor maçı Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Giresunspor, Beşiktaş'ın konuğu olacak. Oynanan 5 maçın 4'ünden mağlup ayrılan Beşiktaş Giresunsporu yenmek istiyor. Beşiktaş- Giresunspor maçının nereden canlı izleneceği belli oldu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ-GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş- Giresunspor maçı 27 Kasım Cumartesi saat 19.00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Beşiktaş - Giresunspor maçını yönetecek olan isim Hüseyin Göçek olacak.

BEŞİKTAŞ KADROSUNDAKİ EKSİKLERİ

Tedavisi süren Gökhan Töre Beşiktaş kadrosunda yer almayacak. Aynı zamanda Rıdvan Yılmaz, Salih Uçan ve Serdar Saatçi de Beşiktaş-Giresunspor maçında oynamayacak.

Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle! BJK Giresun maçı kaç kaç?

BEŞİKTAŞ-GİRESUNSPOR PUAN DURUMU

Beşiktaş, Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Alanyaspor'a 2-0 yenilmişti. Giresun ise Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmişti. Süper Lig'de 13 hafta sonunda Beşiktaş'ın 20, Giresunspor'un 13 puanı var.

BJK-GİRESUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 19.00'da başlayacak. Maç başladığında ayrıntılar haberimizde yer alacak.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Rosier, Umut, Josef, Ghezzal, Pjanic, Vida, Montero, Can, N'Koudou, Batshuayi

GİRESUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Giresunspor: Okan, Serginho, Zeki, Diarra, Perez, Suleymanov, Behich, Pelupessy, Flavio, Diabate, Doukara

MAÇ ÖNCESİ SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMA!

Beşiktaş-Giresunspor maçı öncesinde açıklama yapan Teknik direktör Sergen Yalçın Beşiktaş'ın en büyük unsurunun taraftarı olduğunu belirterek, "Taraftarın destek vermediği, onaylamadığı yerde durma şansımız yok. Destekleri nedeniyle onlara teşekkür ediyoruz. Onlara istedikleri sonuçları vermek istiyoruz ama şu ana kadar işler iyi gitmedi." ifadelerini kullandı. Açıklamalarına devam eden Yalçın, "Kendi sahamızda oynuyoruz, kazanmak istiyoruz. Bugün iyi bir oyun, iyi bir mücadeleyle kazanırsak güven tazeler, moral motivasyon kazanırız. İnşallah böyle olur." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Giresunspor
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