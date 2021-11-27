Beşiktaş - Giresunspor maçında tartışılan pozisyon

Süper Lig'de Beşiktaş evinde Giresunspor'a 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Maçın 90. dakikasında yeşil sahalarda ender gözüken anlardan biri yaşandı.
Giresunspor, Beşiktaş deplasmanında 90. dakikada 4-0'ı buldu. Tartışmalı gol öncesi Mert Günok sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Flavio, topu ortaya çıkardı. Joseph Champness topu boş ağlara gönderdi.
Dizi dönen Mert Günok maça davem edemezken; Champness'in gol atması tartışmalara neden oldu.
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