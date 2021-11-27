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Beşiktaş - Giresunspor maçında tartışılan pozisyon

27.11.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Giresunspor, Beşiktaş karşısında 90'da tartışmalı bir golle 4-0 öne geçti. Atılan gol tartışmalara neden oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş - Giresunspor maçında tartışılan pozisyon
Mert Günok

Mert Günok

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Süper Lig'de Beşiktaş evinde Giresunspor'a 4-0'lık ağır bir yenilgi aldı. Maçın 90. dakikasında yeşil sahalarda ender gözüken anlardan biri yaşandı.

Giresunspor, Beşiktaş deplasmanında 90. dakikada 4-0'ı buldu. Tartışmalı gol öncesi Mert Günok sakatlandı ve kendini yere bıraktı. Sağ kanattan gelişen Giresunspor atağında Flavio, topu ortaya çıkardı. Joseph Champness topu boş ağlara gönderdi.

Dizi dönen Mert Günok maça davem edemezken; Champness'in gol atması tartışmalara neden oldu.

ÖZET | Beşiktaş 0-4 GiresunsporÖZET | Beşiktaş 0-4 Giresunspor


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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Mert Günok
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