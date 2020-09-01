Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ve Atakan Üner'den sonra Gökhan Töre transferini de sonuçlandırmaya çok yakın...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye'de bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor'un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti.

BONSERVİSTEN VAZGEÇTİLER

Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. SON yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Malatyaspor, siyah-beyazlılardan Umut Nayir'i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti.

Töre'ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Malatyaspor'un Umut'u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya yönetimi, ikna çabalarına başladı. (Akşam)

