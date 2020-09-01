SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere!

Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 01.09.2020 09:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı Gökhan Töre transferinde mutlu sona çok yakın...

Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, N'Sakala, Welinton, Bernard Mensah ve Atakan Üner'den sonra Gökhan Töre transferini de sonuçlandırmaya çok yakın...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye'de bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor'un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti.

BONSERVİSTEN VAZGEÇTİLER

Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. SON yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Malatyaspor, siyah-beyazlılardan Umut Nayir'i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti.

Töre'ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Malatyaspor'un Umut'u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya yönetimi, ikna çabalarına başladı. (Akşam)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Beşiktaş'tan G.Saraylı yıldıza bomba mesaj!Beşiktaş'tan G.Saraylı yıldıza bomba mesaj!
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Usta oyuncu Haldun Boysan hayatını kaybetti
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Erdoğan’dan bir kasa balığı 1.7 milyon TL’ye satın aldı
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
Tarihte böylesi görülmedi! İşte Messi'ye yapılan o teklif!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
G.Saraylı futbolcu, evli sevgilisiyle yakalandı!
''Galatasaray'a gitme bize gel''
''Galatasaray'a gitme bize gel''
Thiam hat-trick yaptı, Fenerbahçe finale çıktı
Thiam hat-trick yaptı, Fenerbahçe finale çıktı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Beşiktaş transferi bitirdi
Beşiktaş transferi bitirdi
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Beşiktaş'a transferini açıkladı
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Gökhan Gönül'le flaş görüşme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beşiktaş Gökhan Töre transferini bitirmek üzere!
Beşiktaş'ta flaş Gökhan Töre gelişmesi!
Beşiktaş'tan Martin Linnes'e: 'Bonservisini al gel'
Beşiktaş'tan G.Saraylı yıldıza bomba mesaj!
Beşiktaş'ın yeni stoperi Francisco Montero İstanbul'da!
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
Real Betis, Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'i transfer etti
Beşiktaş'tan ayrılan Victor Ruiz'in yeni takımı açıklandı
Beşiktaş Nazım Sangare ile anlaştı, Antalyaspor ile pazarlıklara başladı
Galatasaray istedi, Beşiktaş alıyor!
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan itiraf
N'Sakala'dan itiraf
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.