Beşiktaş Göztepe karşısında istatistikleri tuz buz etti!

Trendyol Süper Lig'de heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş, zorlu Göztepe karşısında maça adeta fırtına gibi başladı. Siyah-Beyazlı ekip, ilk yarıda ortaya koyduğu dominant futbolu istatistiklere ve rekorlara yansıtmayı başardı.

ORKUN KÖKÇÜ KESTİ, NDIDI SERİYİ BİTİRDİ!

Mücadelenin henüz 9. dakikasında sahneye çıkan isimler Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı. Orkun Kökçü'nün kullandığı adrese teslim köşe vuruşunda ceza sahası içinde çok iyi yükselen Wilfred Ndidi, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol, sadece skoru değiştirmekle kalmadı; Göztepe'nin bu sezonki en büyük savunma başarılarından birini de yerle bir etti. Katı savunmasıyla dikkat çeken İzmir ekibi, Ndidi'nin bu kafa golüyle birlikte bu sezon kalesinde kornerden ilk kez gol görmüş oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR İLK DAHA: İLK YARIDA 2 GOL!

Göztepe'nin korner serisini bitiren Beşiktaş, baskısını azaltmak yerine daha da artırdı. İlk golün şokunu atlatamayan Göztepe'ye karşı ataklarını sıklaştıran Kara Kartal, dakikalar sonra skoru 2-0'a getirerek maça damgasını vurdu.

Bu ikinci golle birlikte Beşiktaş, Süper Lig'in dişli ekiplerinden Göztepe'ye karşı bu sezon ilk yarıda 2 gol atabilen ilk takım unvanını eline geçirdi.