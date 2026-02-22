SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Beşiktaş Göztepe karşısında istatistikleri tuz buz etti!

Süper Lig'de nefesleri kesen Beşiktaş - Göztepe mücadelesine Siyah-Beyazlıların kırdığı çifte rekor damga vurdu! Orkun Kökçü'nün harika asistinde kafayı vuran Wilfred Ndidi, Göztepe'ye bu sezon kornerden ilk golünü yedirdi. Hızını alamayan Beşiktaş, ilk yarıda bulduğu ikinci golle İzmir ekibine bu sezon bir ilki daha yaşattı!

Beşiktaş Göztepe karşısında istatistikleri tuz buz etti!
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, Beşiktaş, zorlu Göztepe karşısında maça adeta fırtına gibi başladı. Siyah-Beyazlı ekip, ilk yarıda ortaya koyduğu dominant futbolu istatistiklere ve rekorlara yansıtmayı başardı.

ORKUN KÖKÇÜ KESTİ, NDIDI SERİYİ BİTİRDİ!

Mücadelenin henüz 9. dakikasında sahneye çıkan isimler Siyah-Beyazlı taraftarları ayağa kaldırdı. Orkun Kökçü'nün kullandığı adrese teslim köşe vuruşunda ceza sahası içinde çok iyi yükselen Wilfred Ndidi, yaptığı şık kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu gol, sadece skoru değiştirmekle kalmadı; Göztepe'nin bu sezonki en büyük savunma başarılarından birini de yerle bir etti. Katı savunmasıyla dikkat çeken İzmir ekibi, Ndidi'nin bu kafa golüyle birlikte bu sezon kalesinde kornerden ilk kez gol görmüş oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN BİR İLK DAHA: İLK YARIDA 2 GOL!

Göztepe'nin korner serisini bitiren Beşiktaş, baskısını azaltmak yerine daha da artırdı. İlk golün şokunu atlatamayan Göztepe'ye karşı ataklarını sıklaştıran Kara Kartal, dakikalar sonra skoru 2-0'a getirerek maça damgasını vurdu.

Bu ikinci golle birlikte Beşiktaş, Süper Lig'in dişli ekiplerinden Göztepe'ye karşı bu sezon ilk yarıda 2 gol atabilen ilk takım unvanını eline geçirdi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 50'
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 0
Göztepe Göztepe

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ye tarihi cevap! "Adalet paramparça edildi, o hakem özel görevli!"Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten TFF ve MHK'ye tarihi cevap! "Adalet paramparça edildi, o hakem özel görevli!"
CANLI | Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç AnlatımıCANLI | Beşiktaş - Göztepe Canlı Maç Anlatımı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Göztepe beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.