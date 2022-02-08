Beşiktaş Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Göztepe maçı hangi kanalda?

Beşiktaş kupa maçı ile Göztepe karşısında galibiyeti hedeflemek için uğraşacak. Daha önce toplam 74 kez karşı karşıya gelen iki takım, Göztepe karşısında galibiyet almaları durumunda çeyrek finale çıkacak. Peki Beşiktaş Göztepe kupa maçı ne zaman, saat kaçta?

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE KUPA MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, kupa maçında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 10 Şubat 2022 Perşembe günü saat 20.30'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE KUPA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İlgiyle takip edilen maç A Spor ekranlarından canlı şekilde izlenebilecek.

Göztepe, Spor Toto Süper Lig’de İzmir derbisinde evinde Altay’a 2-0 yenilerek 4 maçlık galibiyet serisini sonlandırmıştı. Gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çeviren takım, Perşembe günü son 16 turunda deplasmanda Beşiktaş’ın rakibi olacak.

Sarı-kırmızılı takımda teknik ekip ve futbolcuların tura oldukça inandığı kaydedildi. Altay ise mağlubiyetini unutturmak isteyen Göztepe’de teknik direktör Nestor El Maestro’nun as kadroyla Vodafone Park’ta mücadele edeceği ifade edildi.

Beşiktaş maçının sonrasında Süper Lig’de Atakaş Hatayspor’a konuk olacak sarı-kırmızılılarda Sırp teknik adamın oyuncularına sürekli moral aşıladığı da söylendi.

