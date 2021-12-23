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Beşiktaş-Göztepe maçının ilk golünü atan Cherif Ndiaye'den duygusal açıklama

23.12.2021 22:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe'nin santrfor oyuncusu Cherif Ndiaye, Beşiktaş maçı sonrası konuştu. Takımının tek golünü atan Cherif Ndiaye, "Puan alamadan gidiyoruz çok yazık oldu. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız." dedi.

Beşiktaş-Göztepe maçının ilk golünü atan Cherif Ndiaye'den duygusal açıklama
Cherif Ndiaye

Cherif Ndiaye

SEN Senegal
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Göztepe
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Son dakika: Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Göztepe'de takımının tek golünü atan Cherif Ndiaye, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Maçı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını açıklayan Ndiaye duygusal konuştu.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Puan alamamalarının üzücü olduğunu söyleyen golcü oyuncu, "Kelimeleri bulamıyorum, çok üzgünüz. Ruhumuzu ve kalbimizi sahaya koyduk. Puan alamadan gidiyoruz çok yazık oldu. Umarım emeklerimizin karşılığını alacağız." dedi.

Penaltı anını anlatan Ndiaye "Soner penaltıyı atacağına inanmıştı, böyle şeyler olabiliyor. Bir sonraki maça odaklanacağız ve elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Göztepe
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