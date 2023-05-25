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Beşiktaş gözünü eski Galatasaraylı futbolcuya dikti! İmza parası istemezse önümüzdeki yıl siyah-beyazlı formayı giyecek...

25.05.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta yeni sezonun hazırlıkları başladı. Şenol Güneş'in takımın başına geçmesinin ardından topladığı puanlarla dikkat çeken siyah-beyazlılar transfer harekatına başladı. Tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda planlamalara başlayan Beşiktaş yönetimi eski Galatasaraylı futbolcuya gözünü dikti.

Beşiktaş gözünü eski Galatasaraylı futbolcuya dikti! İmza parası istemezse önümüzdeki yıl siyah-beyazlı formayı giyecek...

Valerien Ismael'in ayrılığı sonrası göreve gelen Şenol Güneş, Beşiktaş'ı adeta ayağa kaldırdı. Göreve geldiğinden beri maçlar hesap edildiğinde Süper Lig'de en çok puan toplayan takım olarak zirvede yer alan Beşiktaş, önümüzdeki sezon şampiyon olmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF JASON DENAYER

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Stoper konusuna önem veren Şenol Güneş, ligi bilen genç ve hızlı bir ismi istedi. Oyuncu havuzuna bakan siyah-beyazlılar eski Galatasaraylı Jason Denayer'i kıskaca aldı. Arap kulübü Shabab Al-Ahli'de forma giyen Denayer'i isteyen Beşiktaş yönetimi beklemeye geçti.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Denayer'in bonservisinin olmaması Beşiktaş yönetimini iştahlandırdı. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan Denayer'in imza parası istememesi halinde Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.


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