SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor

30.01.2021 23:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor

Beşiktaş, genç forvet oyuncusu Güven Yalçın için Avrupa'dan takımlarla kiralık görüşmelerinde sona geldi.

Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın, kiralık olarak takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Avrupa'dan Güven'e gelen teklifler değerlendiriliyor.

A Spor'un haberine göre; Güven için İtalyan takımı Lecce'den resmi olarak kiralama teklifi geldi. Aynı zamanda oyuncu için Portekiz'den teklifler de geliyor.

OPSİYONLA GİDECEK

Lecce'den gelen teklif, sezon sonuna kadar kiralama ve satın alma opsiyonu içeriyor. 22 yaşındaki oyuncunun transferine Beşiktaş teknik heyetinden onay geldi.

Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 resmi maça çıktı ve takımı adına 3 gol ve 1 asist üretti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye için korkutan senaryoTürkiye için korkutan senaryo
Brezilyalı Hulk Atletico Mineiro'daBrezilyalı Hulk Atletico Mineiro'da
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 30 Ocak koronavirüs tablosu

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Başakşehir dibe vurdu: 5-1!

Başakşehir dibe vurdu: 5-1!

G.Saray derbisi öncesi sakatlık şoku!

G.Saray derbisi öncesi sakatlık şoku!

Valencia, harika golle 3 puanı getirdi

Valencia, harika golle 3 puanı getirdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

İrfan Can Kahveci transferinde tarihi çalım!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Ömer Ali Şahiner resmen Başakşehir’de

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Salih Uçan'ın yeni adresini açıkladı!

Diğer Haberler

Beşiktaş, Güven Yalçın'ı kiralıyor

Beşiktaş'ta flaş ayrılık!

SON DAKİKA | Beşiktaş Cenk Tosun için Everton ile anlaştı

Beşiktaş'tan Cenk Tosun bombası!

Brezilyalı Hulk Atletico Mineiro'da

Brezilyalı Hulk Atletico Mineiro'da

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi

Beşiktaş'a sürpriz transfer teklifi

Beşiktaş Diego Costa'nın peşinde

Beşiktaş Diego Costa'nın peşinde

Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Beşiktaş'a Gökhan Töre'den kötü haber

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.