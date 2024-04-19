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Beşiktaş haftalar sonra kazanmayı hatırladı! Fernando Santos'un ayrılığı siyah-beyazlılara yaradı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.04.2024 21:57
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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Fernando Santos'un ayrılığı sonrası Serdar Topraktepe ile mücadeleye çıkan siyah-beyazlılar güzel bir oyun ortaya koyarak karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Beşiktaş haftalar sonra kazanmayı hatırladı! Fernando Santos'un ayrılığı siyah-beyazlılara yaradı...
Ernest Muci

Ernest Muci

ARN Arnavutluk
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muci ve 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

200'ÜNCÜ GOLÜ KAYDETTİ

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Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde Ankaragücü filelerine gönderdiği 200'üncü golü Ernest Muçi kaydetti.

FARK 2'YE ÇIKTI

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Beşiktaş'ta Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jackson Muleka, uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı.

AL-MUSRATİ 4 MAÇ SONRA 11’DE

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Beşiktaş’ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Al-Musrati, 4 maç sonra ilk 11’de görev yaptı. Son olarak Gaziantep FK maçında 11’de oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Başakşehir maçında sonradan oyuna dahi olan Al-Musrati, Samsunspor maçında ise süre bulamamıştı. Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Serdar Topraktepe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 11’de görevlendirdi. Ayrıca İngiliz stoper Worrall da 2 maçlık aranın ardından 11’e döndü. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti.

UMUT MERAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI

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Siyah-beyazlı ekipte Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için teknik heyetten izin aldı. Sabah saatlerinde tesislerinden ayrılan Meraş, mücadele kadrosuna dahil edilmedi. Umut Meraş’ın yerine sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanan Serkan Emrecan Terzi; kendisinin talebi, teknik heyetin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil oldu:

BAŞKAN ARAT, ANKARA’DAN GELEN KÜÇÜK MİSAFİRLERLE MAÇI İZLEDİ

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Öte yandan başkan Sayın Hasan Arat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ile birlikte Ankara ve İstanbul’dan gelen çocuklarla birlikte Tüpraş Stadyumu’nda VIP tribünde mücadeleyi izledi.

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