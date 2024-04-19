Beşiktaş haftalar sonra kazanmayı hatırladı! Fernando Santos'un ayrılığı siyah-beyazlılara yaradı...

Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra galibiyetle tanıştı. Siyah-beyazlıların gollerini 18. dakikada Ernest Muci ve 67. dakikada Jackson Muleka kaydetti.

200'ÜNCÜ GOLÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın Süper Lig tarihinde Ankaragücü filelerine gönderdiği 200'üncü golü Ernest Muçi kaydetti.

FARK 2'YE ÇIKTI

Beşiktaş'ta Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Jackson Muleka, uzak direk dibinden topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkarttı.

AL-MUSRATİ 4 MAÇ SONRA 11’DE

Beşiktaş’ta ara transfer döneminde kadroya dahil edilen Al-Musrati, 4 maç sonra ilk 11’de görev yaptı. Son olarak Gaziantep FK maçında 11’de oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu, Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti. Başakşehir maçında sonradan oyuna dahi olan Al-Musrati, Samsunspor maçında ise süre bulamamıştı. Fernando Santos ile yolların ayrılmasının ardından göreve başlayan Serdar Topraktepe, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu 11’de görevlendirdi. Ayrıca İngiliz stoper Worrall da 2 maçlık aranın ardından 11’e döndü. Tecrübeli savunmacı, geçtiğimiz hafta Samsunspor maçının 21 kişilik kadrosuna dahil edilmemişti.

UMUT MERAŞ KADRODAN ÇIKARTILDI

Siyah-beyazlı ekipte Umut Meraş, doğum yapmak üzere hastaneye kaldırılan eşi Merve Meraş’ın yanında olmak için teknik heyetten izin aldı. Sabah saatlerinde tesislerinden ayrılan Meraş, mücadele kadrosuna dahil edilmedi. Umut Meraş’ın yerine sol uyluk üst bölgesinde yüksek risk saptanan Serkan Emrecan Terzi; kendisinin talebi, teknik heyetin de uygun görmesiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosuna dahil oldu:

BAŞKAN ARAT, ANKARA’DAN GELEN KÜÇÜK MİSAFİRLERLE MAÇI İZLEDİ

Öte yandan başkan Sayın Hasan Arat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin ile birlikte Ankara ve İstanbul’dan gelen çocuklarla birlikte Tüpraş Stadyumu’nda VIP tribünde mücadeleyi izledi.





