Beşiktaş Harun Tekin'i bitiremezse Ospina'ya imza attıracak!

Beşiktaş'ta kaleci transferi konusunda girişimler sürüyor. Fabri'nin 6 milyon Euro karşılığında Fulham'a gitmesinin ardından kaleci konusunda arayışlarını hızlandıran siyah-beyazlılar, Ospina ve Harun Tekin'i gündemine almıştı. Ospina ile her konuda anlaşan Beşiktaş, Harun Tekin'le görüştükten sonra bu transferi noktalayacak.
Harun'u ilk sıraya alan yönetim, eğer bu isim için Bursaspor'la anlaşmaya varamazsa, Ospina'yı kadroya dahil edecek. Kolombiyalı kaleciyle her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş'ın, bu hafta içinde Harun'dan gelecek cevaba göre transferi netleştirmesi bekleniyor.
Harun Tekin için Bursaspor 3 milyon Euro bonservis bedeli isterken, Beşiktaş bu transferi 1 milyon + takas karşılığında tamamlamanın peşinde. Ospina'nın temsilcileriyle görüşen yönetim, Harun transferinde sonuca varamazsa, önümüzdeki hafta içinde Ospina'yı Türkiye'ye getirecek ve bu futbolcuya resmi imzayı attıracak.
Bernd Leno'nun Bayer Leverkusen'den Arsenal'a transfer olması sonrasında Arsenal'da forma şansı kalmayan Ospina, takımdan ayrılmak istediğini daha önce belirtmişti. Beşiktaş'ın bu transfer için Arsenal'a 1 milyon 500 bin Euro teklif etti. İngiliz kulübü transfere sıcak bakıyor.
(İHA)
Abdurrahim Albayrak'tan transfer, Ahmet Çalık ve Jason Denayer sözleri
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!
Galatasaray'a Badou Ndiaye'den kötü haber!
Pepe için Wolverhampton'dan Beşiktaş'a 7 milyon pound!
Adana Demirspor Anderson'u gündemine aldı!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda Ali Koç'un 50 milyon dolar hibe ettiği açıklandı
Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönmek için ilk teması kurduğu iddia edildi
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Okuyucu Yorumları 0 yorum