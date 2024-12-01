SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş, Hatay'a 3 eksikle gitti! Kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Hatay'a 3 eksikle gitti! Kamp kadrosu açıklandı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.12.2024 17:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu. Siyah - beyazlılar, Hatay'a 3 eksik ile gitti.

Beşiktaş, Hatay'a 3 eksikle gitti! Kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Hatayspor maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

BEŞİKTAŞ, 3 EKSİKLE HATAY'DA

Screenshot_1

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai, Gabriel Paulista ve Ernest Muçi kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin Atakaş Hatayspor maçı kamp kadrosuna dahil ettiği 24 futbolcu şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Jean Onana, Alex Oxlade-Chamberlain​​​​​​​, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Al Musrati, Joao Mario, Cher Ndour, Milot Rashica, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ciro Immobile, Can Keleş

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor beşiktaş
En Çok Okunan Haberler
Suriye Milli Ordusu 'Özgürlük Şafağı' operasyonu başlattı: PKK/YPG'ye büyük darbe... Tel Rıfat tamamen kuşatıldı

Suriye Milli Ordusu 'Özgürlük Şafağı' operasyonu başlattı: PKK/YPG'ye büyük darbe... Tel Rıfat tamamen kuşatıldı

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Polis, cephaneyi satılığa çıkardı! Suç zinciri avukata kadar sıçradı: Ele geçirilen malzemeler hayrete düşürdü

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Altay Bayındır Süper Lig deviyle anlaşmak üzere! Manchester United macerası sona eriyor...

Fenerbahçe'de devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Ali Koç ile konuşup transfer için izin aldı

Fenerbahçe'de devre arasında ilk ayrılık kesinleşti! Ali Koç ile konuşup transfer için izin aldı

Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı

Galatasaray'ın keyfini kaçıracak Osimhen teklifi! Dünya devi takas ile Napoli'nin kapısını çaldı

Karşıyaka maçında inanılmaz olay! Mustafa Reşit Akçay, yedikleri golün ardından sahanın ortasına doğru koştu ve...

Karşıyaka maçında inanılmaz olay! Mustafa Reşit Akçay, yedikleri golün ardından sahanın ortasına doğru koştu ve...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Dondurucu soğuklar gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 10 bin TL'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.