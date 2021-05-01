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Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? Lider, Hatay'ı konuk ediyor

01.05.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’in 39. haftasında Beşiktaş, Hatayspor’u konuk ediyor. Haftanın açılış mücadelesinde ligde 5. sırada yer alan Hatayspor, ligin zirvesindeki Beşiktaş karşısında 3 puan almak için ter dökerken, siyah beyazlı ekip en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? Lider, Hatay'ı konuk ediyor

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde galibiyet elde edemediği tek takım olan Hatayspor karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Hatayspor ise yıllardır devam ettirdiği bu başarıyı Beşiktaş’ın sahasında bir kere daha perçinlemeyi planlıyor…

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi (Bugün) saat 20.30’da başlayacak. Vodafone Arena’da gerçekleşecek bu nefes kesici bu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Kemal Yılmaz üstlenirken, 4. hakemliğini Kutluhan Bilgiç’in yapacağı karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Beşiktaş: Ersin, N’Koudou, Ghezzal, Gökhan, Ljajic, Atiba, Josef, N’Sakala, Vida, Welinton, Dorukhan.

Hatayspor: Mohamedi, Boupendza, Riberio, Kamara, Akintola, Aabid, Sackey, Popov, Pablo, Billong, Katranis.

BEŞİKTAŞ VE HATAYSPOR’UN SÜPER LİG’DEKİ SON DURUMLARI

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda oynadığı 36 maçtan 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile ayrıldı. Siyah beyazlı ekip, Süper Lig’in 39. Haftasında 78 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında ise 5 puan var.

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı ve bu seriye Hatayspor karşısında da devam etmek istiyor.
Konuk ekip Hatayspor ise ligde oynadığı 36 maçtan 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 57 puana sahip bordo beyazlı ekip, 6. Sıradaki Alanyaspor ile aynı puana sahip ancak averaj farkı ile 5. sırada yer alıyor.

Hatayspor, ligde oynadığı son dış saha karşılaşmasında hiç galip gelemedi ve evinde 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle döndü.

Ligin ilk sırasında olan ve son 5 seferdir kendi sahasında hiç mağlubiyet almayan Beşiktaş, Hatayspor karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Çünkü, siyah beyazlı ekibin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 72 takım içinde mağlup edemediği tek takım Hatayspor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
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