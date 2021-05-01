Beşiktaş Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta? Lider, Hatay'ı konuk ediyor

Beşiktaş, 2020-2021 sezonunda oynadığı 36 maçtan 24 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile ayrıldı. Siyah beyazlı ekip, Süper Lig’in 39. Haftasında 78 puanla zirvede yer alıyor. En yakın rakibi Fenerbahçe ile arasında ise 5 puan var.

Palabıyık’ın yardımcılıklarını ise Serkan Çimen ve Kemal Yılmaz üstlenirken, 4. hakemliğini Kutluhan Bilgiç’in yapacağı karşılaşma BeIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş Hatayspor maçı 1 Mayıs Cumartesi (Bugün) saat 20.30’da başlayacak. Vodafone Arena’da gerçekleşecek bu nefes kesici bu mücadeleyi Ali Palabıyık yönetecek.

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde galibiyet elde edemediği tek takım olan Hatayspor karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanarak şeytanın bacağını kırmak istiyor. Hatayspor ise yıllardır devam ettirdiği bu başarıyı Beşiktaş’ın sahasında bir kere daha perçinlemeyi planlıyor…

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 5 maçtan 3 galibiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı ve bu seriye Hatayspor karşısında da devam etmek istiyor.

Konuk ekip Hatayspor ise ligde oynadığı 36 maçtan 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. 57 puana sahip bordo beyazlı ekip, 6. Sıradaki Alanyaspor ile aynı puana sahip ancak averaj farkı ile 5. sırada yer alıyor.

Hatayspor, ligde oynadığı son dış saha karşılaşmasında hiç galip gelemedi ve evinde 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle döndü.

Ligin ilk sırasında olan ve son 5 seferdir kendi sahasında hiç mağlubiyet almayan Beşiktaş, Hatayspor karşısında şeytanın bacağını kırmak istiyor. Çünkü, siyah beyazlı ekibin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 72 takım içinde mağlup edemediği tek takım Hatayspor.



