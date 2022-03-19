Beşiktaş - Hatayspor maçının hakemi Yasin Kol, heyecanla beklenen mücadele öncesi vatandaşlar tarafından internette en çok araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki Beşiktaş - Hatayspor maçının hakemi Yasin Kol kimdir? Yasin Kol nereli ve kaç yaşında? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ YASİN KOL KİMDİR?

Yasin Kol, 15 Aaralık 1987 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi.

Yasin Kol, Trabzon Bölgesi hakemlerindendir. Asıl mesleği güvenlik görevlisi olan Yasin Kol, ilk defa 2019 yılının mayıs ayında Süper Lig'dee 4. hakem olarak görev almıştır.

YASİN KOL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

34 yaşındaki hakem Yasin Kol, Trabzonludur. Yasin Kol, 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetmektedir.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, 19 Mart Cumartesi (bugün) Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Vodafone Park'ta oynanacak olan maç saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Hatayspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Emre; Rosier, Necip, Vida, Rıdvan; Josef, Can; Ghezzal, Güven, Larin; Batshuayi

Atakaş Hatayspor'un ilk 11'i: Munir; Kamil, Sackey, Burak, Samuel; Onur, Ribeiro, Boudjemaa, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf



