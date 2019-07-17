Beşiktaş hız kesmeden devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1,5 saat çalıştı. Antrenmanda izinli olan Gary Medel yer almazken, Rıdvan Yılmaz özel program dahilinde çalıştı. Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen çalışma ısınma koşuları, istasyon idmanı ve açma germe hareketleriyle başladı. Denge, kuvvet, koordinasyon çalışması, 5'e 2 top kampa çalışmasının ardından taktik program ve şut çalışmasıyla idman tamamlandı. Siyah-beyazlılar hazırlıklarına bu akşam saat 18.30'da Pendikspor ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.





