Beşiktaş hocasını buldu: Vincenzo Italiano! Rekor maaşa 'evet' dedi

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, teknik direktör koltuğu için dünyaca ünlü bir ismi Türkiye’ye getirmeye hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim, 48 yaşındaki başarılı İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano’ya sezon başına net 6 milyon Euro’dan 2 yıllık sözleşme teklif etti.

BEŞİKTAŞ’TA VİNCENZO ITALİANO DÖNEMİ BAŞLIYOR!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, teknik direktör koltuğu için rotasını tamamen İtalya’ya çevirdi ve dünya çapında ses getirecek bir operasyonda son aşamaya geldi. Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Bologna’yı çalıştıran 48 yaşındaki başarılı İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile anlaşmaya çok yakın. İtalyan medyasının önde gelen kaynakları Sport Italia ve gazeteci Alfredo Pedulla, tarafların el sıkışmak üzere olduğunu ve artık sadece son detayların masaya yatırıldığını duyurdu.

İTALYAN HOCAYA VE EKİBİNE SERVET DEĞERİNDE SÖZLEŞME

Beşiktaş yönetimi, Fiorentina ve Bologna kulüplerinde oynattığı hücum futboluyla tüm Avrupa’nın dikkatini çeken deneyimli çalıştırıcıyı ikna etmek adına kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Çizme basınından sızan sözleşme detayları ise siyah-beyazlıların bu transfer için gözünü ne kadar kararttığını ortaya koyuyor.

Sözleşme Süresi: 2 Yıl

Vincenzo Italiano Maaşı: Sezon başına net 6 Milyon Euro

Teknik Ekip Bütçesi: Sezon başına toplam net 2.5 Milyon Euro

İki yıllık toplam maliyeti sadece maaş bütçesi olarak 17 milyon Euro'yu bulan bu devasa paket, İtalyan teknik adam tarafından tamamen olumlu karşılandı.

TARAFLAR SON DETAYLARI GÖRÜŞÜYOR

Kulübün vizyonundan ve kendisine sunulan ekonomik şartlardan son derece memnun kalan Vincenzo Italiano'nun, Beşiktaş'ın projesine "evet" yanıtını verdiği belirtildi. Kariyerinde ilk kez İtalya dışına çıkmaya sıcak bakan 48 yaşındaki hocayla yürütülen görüşmelerde kontrat formaliteleri, bonus maddeleri ve transfer bütçesi gibi son detaylar konuşuluyor. Pürüzlerin tamamen giderilmesinin ardından başarılı çalıştırıcının kısa süre içinde İstanbul'a gelerek kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.