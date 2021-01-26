Beşiktaş, Hulk bombasını patlatıyor!

Çin Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG’le olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkan Hulk konusunda Kara Kartal’ın umutlu bekleyişi sürüyor.Şu anda ailesiyle birlikte ülkesi Brezilya’da bulunan 34 yaşındaki süperstara ilk olarak yarım dönem ve 1 milyon Euro öneren ancak sonuç alamamasının ardından son olarak 1,5 yıl ve 3 milyon Euro artı bonus teklifinde bulunan Kara Kartal, yıldız ismin vereceği yanıtı bekliyor.

YENİ ADRESİ TÜRKİYE OLACAK

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen tecrübeli futbolcu, transfer döneminin son haftasında gelen teklifleri değerlendirip kararını verecek. Yakın arkadaşı Josef de Souza’nın Beşiktaş’ta forma giymesi sebebiyle Kara Kartal’a transferine olumlu bakan başarılı futbolcunun, ailesiyle yapacağı son görüşmenin ardından belirsizliğe nokta koyup kariyerine Türkiye'de devam etmesi bekleniyor.

AHMET BULUT, DUBAI'DEN GELDİ

Beşiktaş Yönetimi adına görüşmeleri yürüten menacer Ahmet Bulut, dün Dubai’den İstanbul’a geldi. İdarecilerle son gelişmeleri değerlendiren dünyaca ünlü menacer, kulüple beraber bu transferi bitirmek için yoğun mesai harcıyor.