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  4. Beşiktaş'ı 2-0 ile geçen Gaziantep FK'nın hocası Selçuk İnan'dan maç sonu itiraf: Bu kadarını beklemiyorduk!

Beşiktaş'ı 2-0 ile geçen Gaziantep FK'nın hocası Selçuk İnan'dan maç sonu itiraf: Bu kadarını beklemiyorduk!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.03.2024 23:29
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Gaziantep FK'nın yeni hocası Selçuk İnan ilk maçında Beşiktaş'ı 2-0 ile geçerken karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Gaziantep FK'nın çiçeği burnunda hocası Selçuk İnan karşılaşmanın ardından konuştu.

"HAZIRLANMAK KOLAY OLMADI"

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Maça iyi hazırlandıklarını söyleyen İnan, "Bugün, maça hazırlanmak kolay olmadı. 2 gün önce geldik, bir şeyleri çabucak değiştirmek kolay değil. Belli başları istemek bizim oradaki bulunma amacımız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Beşiktaş maçı özelinde çalıştık. Bizim için stratejik bir maçtı. Beşiktaş, bireysel olarak kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. Dolayısıyla ona göre bir strateji belirledik. Ertuğrul'u sağda oynattım, top bizdeyken üçlü oyun kurmaya çalıştık. Oyuncular bunu yapmaya çalıştı. Bugün kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyum. Şehir için de bir şeyler söylemek istiyorum. Antep, bizim için en önemli futbol şehirlerinden biri oldu. Burada hocalık yapmak benim için gurur verici bir olay. Hak ettiği, hep bu ligde olmasını sağlamak bizim için bir görev. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu şehir ligde kalmayı hak ediyor. O yüzden taraftarları da tebrik ediyorum" dedi.

"BEKLEMİYORDUK"

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Bu oyunu kendilerinin de beklemediğini söyleyen İnan, "Çok kritik bir zamanda geldik. Ama ben kendime inanıyordum. Başkanımızla ilk kez görüştüğümüzde, "Bir şeye inanmıyorsam, peşinden gitmem zaten" dedim. Ama oyuncuların bu kadar çabuk şekilde bize ilgiyi, alakayı, öz veriyi göstereceklerini beklemiyorduk. İnanılmaz katıldılar, hemen inandılar. Bizi çok sevdiler ama daha bitmedi. Onlar da bunun farkında. Amacımız ligde kalmak. Bunun için ne gerekiyorsa hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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