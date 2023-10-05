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Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Lugano'nun teknik direktöründen dikkat çeken sözler: 'İstanbul'un büyücüsüyüm!'

05.10.2023 23:23 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nın 2. haftasında Beşiktaş ile İsviçre temsilcisi Lugano karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakada 2-0 öne geçen siyah - beyazlılar, 80. dakikadan sonra yediği gollerle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Konuk ekibin teknik direktörü Mattia Croci-Torti, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 2. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden İsviçre ekibi Lugano'da teknik direktör Mattia Croci-Torti, cesaretli oynayarak galip geldiklerini söyledi.

"OYUNCULARIMA BEKLEMELERİNİ SÖYLEDİM"

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Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Croci-Torti, "Beşiktaş çok saygı duyduğumuz bir takım. Futbolcularıma son 30 dakikaya kadar beklemelerini ve bir şeylerin değişebileceğini söyledim. Birçok maçta da bunu görmüştüm. Onlar da benim söylediklerimi yaptılar." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'UN BÜYÜCÜSÜ OLDUM"

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Çok iyi mücadele ettiklerini kaydeden İsviçreli teknik adam, "Cesaretle oynadık. İstediklerimizi yaptık. Son ana kadar mücadele ederek galip geldik. İstanbul'un büyücüsü olmak istedim. Riskli değişiklikler yaptım ve sonucunu aldım." şeklinde görüş belirtti.

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