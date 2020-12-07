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Beşiktaş'ı bekleyen zorlu dönem: 15 günde 5 maç

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.12.2020 08:57 | Son Güncelleme

Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.

Beşiktaş'ı bekleyen zorlu dönem: 15 günde 5 maç

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa üçlemesinden 9 puan çıkaran Beşiktaş'ı yeni zorlu bir dönem bekliyor.

15 GÜNDE 5 MAÇ

Siyah-beyazlılar, 13 Aralık'ta lider Alanyaspor deplasmanıyla birlikte 28 Aralık'a kadar 4'ü lig ve 1'i kupa olmak üzere 5 maça çıkacak.

SERGEN YALÇIN ÖĞRENCİLERİNİ UYARACAK

Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu kritik dönemde eksiksiz bir kadro istiyor. Yalçın, bu nedenle bugün futbolcularıyla bir toplantı yaparak pandemi sürecinde özel hayatlarına çok dikkat etmeleri yönünde uyarılarda bulunacak.

EKSİKLERDE SON DURUM

Bu arada sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic'in bu hafta içinde tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Josef de Souza ile kırmızı kart cezasını tamamlayan Larin, Alanyaspor maçında sahada olacak. Vida da dönünce sorun kalmayacak. [Sözcü]

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