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Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon!

Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinde Beşiktaş Gain'i 77-75'lik skorla yenerek 13. şampiyonluğa ulaştı.

Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon!
Burak Kavuncu

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko
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