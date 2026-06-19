Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon!
Beşiktaş'ı mağlup eden Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinde Beşiktaş Gain'i 77-75'lik skorla yenerek 13. şampiyonluğa ulaştı.
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