Beşiktaş için eski Galatasaraylı Koray Günter iddiası

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş ile ilgili bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan basını, Beşiktaş'ın bir dönem Galatasaray'da da oynayan Koray Günter'i transfer etmek istediğini yazdı.

İTALYAN BASINI YAZDI

Calcimercato adlı internet sitesinde yer alan habere göre; Beşiktaş, Verona takımında oynayan 26 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ KESENİN AĞZINI AÇMAK ZORUNDA

İddiaya göre; Beşiktaş deneyimli futbolcunun transferi için 4 milyon Euro'nun üzerinde bir bedel ödemek zorunda olduğu yazıldı.

GALATASARAY DÖNEMİ PEK PARLAK GEÇMEDİ

Almanya Ligi ekiplerinden Borussia Dortmund'dan 2014 yılı devre arası döneminde ayrılan ve Galatasaray'a transfer olan Koray Günter, sarı-kırmızılılarda 4.5 sezon oynadı. Günter daha sonra Genoa ekibinde bedelsiz olarak gitti.

VERONA DÖNEMİ

Genoa'dan sonra ise Koray Günter hatırlanacağı üzere 2 milyon Euro bedelle Hellas Verona'ya gitmişti. Koray, Verona ekibinde ikinci sezonunu yaşıyor. Geçen sezon 33 maçın 31'inde ilk 11 oynayan futbolcu, bu sezon ise 19 maçta süre aldı ve 15 karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıktı.

(AJANSSPOR)



