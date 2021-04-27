SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş için Mame Diouf iddiası!

Beşiktaş için Mame Diouf iddiası!

27.04.2021 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol medyası Beşiktaş’ın Mame Diouf ile imza aşamasına geldiğini, Senegalli forvetin de teklifi kabul ettiğini yazdı.

Beşiktaş için Mame Diouf iddiası!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, Hatayspor'un forveti Mame Diouf'un peşinde... İspanyol basını İstanbul ekibinin kadrosunu genişletmesi gerektiğinin farkında olduğunu, bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı. Haberde Kartal'ın Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planladığı ve Diouf'u da bu sebepten transfer etmek istediği vurgulandı.

İspanyollara göre Beşiktaş, 33 yaşındaki forvetle görüşüyor ve iş imza aşamasına geldi. Diouf bu sezon 34 maçta forma giydi ve 18 gol kaydetti. Bu rakam onu Kartal'ın transfer listesine soktu. Senegalli forvete yapılan tekliften olumlu cevap alan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu önümüzdeki sezon kadrosuna katacak.

33 yaşındaki yıldızın Hatayspor ile kontratı sezon sonu bitiyor. Kartal bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu renklerine katabilecek.

Sergen Yalçın da Diouf için yönetime "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" şeklinde bir rapor sunmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk belgelendi! İşte o kareAşk belgelendi! İşte o kare
Beşiktaş'tan flaş açıklamaBeşiktaş'tan flaş açıklama
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Hatayspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
he he kesin ispanyol medyasıdır şimdiden başladılar rakip takımların oyuncularını etki altına almaya

En Çok Okunan Haberler

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Eşinin iç çamaşırlarını görmelerine kızdı, sonrası dehşet

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona eriyor!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Avrupa Süper Ligi'ne 2 Türk takımı birden!

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Yok artık Caner! Galatasaray'ı geride bıraktı

Beşiktaş'tan flaş açıklama

Beşiktaş'tan flaş açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Yönetim kararını verdi! Yollar ayrılıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Tuzlaspor'da Suat Kaya ile yollar ayrıldı

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Erman Toroğlu'ndan Podolski'ye olay sözler

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Ve Salih Uçan imzayı atıyor! Süper Lig devi...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.