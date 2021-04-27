Beşiktaş için Mame Diouf iddiası!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, Hatayspor'un forveti Mame Diouf'un peşinde... İspanyol basını İstanbul ekibinin kadrosunu genişletmesi gerektiğinin farkında olduğunu, bunun için de çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı. Haberde Kartal'ın Şampiyonlar Ligi için geniş bir kadro kurmayı planladığı ve Diouf'u da bu sebepten transfer etmek istediği vurgulandı.

İspanyollara göre Beşiktaş, 33 yaşındaki forvetle görüşüyor ve iş imza aşamasına geldi. Diouf bu sezon 34 maçta forma giydi ve 18 gol kaydetti. Bu rakam onu Kartal'ın transfer listesine soktu. Senegalli forvete yapılan tekliften olumlu cevap alan siyah-beyazlılar, golcü futbolcuyu önümüzdeki sezon kadrosuna katacak.

33 yaşındaki yıldızın Hatayspor ile kontratı sezon sonu bitiyor. Kartal bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu renklerine katabilecek.

Sergen Yalçın da Diouf için yönetime "Tecrübeli ve güçlü. Hem gol atıyor, hem takımı önde tutuyor. Tam ihtiyacımız olan oyuncu. Yedek kalmayı sorun etmeyecek olgunlukta" şeklinde bir rapor sunmuştu.



