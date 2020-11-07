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Beşiktaş iki gün izin yapacak

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 07.11.2020 14:59 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş iki gün izin yapacak.

Beşiktaş iki gün izin yapacak

Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş iki gün izin yapacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaşlı futbolcular, Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçın hazırlıklarına 9 Kasım Pazartesi günü 16.00'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1


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