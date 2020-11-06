ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1

Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakasını, Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Ligde son oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile mücadele etti. Maç başından beri iyi bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, rakibi Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.
1' Kritik maç başladı.
2' Beklenildiği gibi maç başında topa daha fazla sahip olan takım Beşiktaş.
7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Günay'ın kucağında kaldı.
13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.
19' Gaziantep FK'de Oğuz'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmada Montero'dan döndü.
27' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Djilobodji uzaklaştırdı.
32' Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.
36' Gaziantep FK'de Dicko'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Ersin tokatlayarak uzaklaştırdı.
39' BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI! Larin'in ceza yayı üzerinden çektiği şut direkten geri döndü!
44' Gaziantep FK'de Mirallas topu ağlara yolladı, ama öncesinde ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.
45' GAZİANTEP FK ÖNE GEÇTİ! VAR kontrolünün ardından Mirallas'ın ofsaytta olmadığı tespit edildi ve gol geçerli kabul edildi!
İLK YARI SONUCU: Gaziantep FK 1-0 Beşiktaş
45' İkinci yarı başladı.
45' Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün yerine Josef de Souza oyuna girdi.
45' Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup'un yerine Bernard Mensah oyuna girdi.
46' Beşiktaş ikinci yarıya iki oyuncu değişikliğiyle başladı. Sergen Yalçın orta sahasında iki değişikliğe gitti.
49' Aboubakar'ın ara pasını Larin kontrol edemeyince top taca çıktı, ama öncesinde Larin zaten ofsayttaydı.
55' KIRMIZI KART! Ersin Destanoğlu rakibine yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı!
61' BEŞİKTAŞ EŞİTLİĞİ SAĞLADI! Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında uzak direkte vuruşunu yapan Larin'in şutu ağlarla buluştu.
64' GAZİANTEP FK YENİDEN ÖNDE! Sağ kanattan yapılan ortayı altıpasta kontrol eden Muhammet'in vuruşu ağlarla buluştu.
72' Gaziantep FK teknik direktörü Marius Sumudica, hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.
74' Gaziantep FK'de sakatlanan Nouha Dicko'nun yerine Kenan Özer oyuna girdi.
76' Sumudica'nın tercümanı ile Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin sarı kart gördü.
80' Gaziantep FK bu dakikalarda oyunu kanatlarda sıkıştırmaya çalışıyor.
84' Beşiktaş maçın son bölümünde oyunu rakip yarı sahaya yıkmış durumda.
86' Siyah-beyazlılar kalabalık Gaziantep FK savunması karşısında boşluk bulmakta çok zorlanıyor.
90' Maçın sonuna en az sekiz dakika ilave edildi.
91' Gaziantep FK'de Kenan Özer bir sakatlık geçiriyor. Maçın hakemi oyunu durdurdu.
92' Kenan'ın önemli bir sorunu yok, oyuna devam edebilecek.
93' Gaziantep FK'de Amedej Vetrih'in yerine Furkan Soyalp oyuna girdi.
94' Gaziantep FK'de Alexandru Maxim'in yerine Güray Vural oyuna girdi.
98' GOL! Gaziantep FK kontra atakla hızlı çıktı. Sağ çaprazdan etkili gelen ev sahibinde Kenan Özer topu ağlara gönderdi ve skor 3-1'e geldi.
MAÇ SONUCU: Gaziantep FK 3-1 Beşiktaş
Gaziantep FK XI: Günay, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana-Biyik, Tosca, Olkowski, Maxim, Vetrih, Mirallas, Dicko, Muhammet Demir.
Beşiktaş XI: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar.
Gol: Kevin Mirallas, Muhammet Demir, Kenan Özer (Gaziantep FK), Larin (Beşiktaş)
Sarı Kart: Dicko,Kevin Mirallas (Gaziantep FK), Rosier (Beşiktaş)
Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında.Bu sezon Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ve Yukatel Denizlispor maçlarında sarı kart gören Dorukhan, karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 9. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.
Eski takımı Beşiktaş'a karşı evlerinde oynayacakları maçta 3 puan hedeflediklerini vurgulayan Günay Güvenç, “Beşiktaş maçını dört gözle bekliyorum. Takımımız da dört gözle bekliyor. Beşiktaş maçı oynayacağımız büyük maçlardan birisi. Beşiktaş gibi güçlü bir camia gelecek Antep'e. Her zamanki gibi onları en güzel şekilde ağırlayacağız. Benim için duygusal bir maç. Çok sevdiğim bir camia. Beni bilen bilir 3 senem çok güzel geçti Beşiktaş'ta ve şampiyon olduk. Şimdi rakip olacağız. Takım olarak hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın son haftalarda bir düşüşü var gibiydi. Ancak son maçları gördük, Beşiktaş halen çok güçlü bir rakip. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Fair-play açısından, maç zevki açısından güzel bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki 3 puanı almak istiyoruz bu maçta” şeklinde konuştu.
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