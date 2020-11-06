ÖZET | Gaziantep FK - Beşiktaş: 3-1

Gaziantep FK-Beşiktaş müsabakasını, Yaşar Kemal Uğurlu yönetti. Ligde son oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 8. sırada yer alan Beşiktaş, bir galibiyet ve 1 mağlubiyet ve 5 beraberlik alan 9. sırada bulunan Gaziantep FK ile mücadele etti. Maç başından beri iyi bir oyun ortaya koyamayan Beşiktaş, rakibi Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.

MAÇ ÖZETİ

1' Kritik maç başladı.

2' Beklenildiği gibi maç başında topa daha fazla sahip olan takım Beşiktaş.

7' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Günay'ın kucağında kaldı.

13' Gaziantep FK'de Maxim, Rosier'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı. Maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

19' Gaziantep FK'de Oğuz'un ceza yayı üzerinden çektiği şutu savunmada Montero'dan döndü.

27' Beşiktaş'ta Rosier'in sağ kanattan yaptığı ortasını savunmada Djilobodji uzaklaştırdı.

32' Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından Maxim sağ kanattan ortasını yaptı, ön direkte Larin topu uzaklaştırdı.

36' Gaziantep FK'de Dicko'nun sağ kanattan yaptığı ortasını kaleci Ersin tokatlayarak uzaklaştırdı.