SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar TL’lik derbi! Süper Lig'de gözler bu hafta derbiye çevrildi...

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 22 milyar 430 milyon TL.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar TL’lik derbi! Süper Lig'de gözler bu hafta derbiye çevrildi...

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 291.80 milyon Euro’luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 167.80 milyon Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 22 milyar 430 milyon TL.

EN DEĞERLİLER JHON DURAN VE ORKUN KÖKÇÜ!

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar TL’lik derbi! Süper Lig de gözler bu hafta derbiye çevrildi... 1

Fenerbahçe’nin Kolombiyalı futbolcusu Jhon Duran derbide görev alması durumunda 35 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak.

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 22 milyar TL’lik derbi! Süper Lig de gözler bu hafta derbiye çevrildi... 2

Duran’ın oynamaması durumunda ise Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü, 28 milyon Euro ile bu alanda zirvede yer alacak.

Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ile Youssef En-Nesyri’nin 24’er milyon Euro piyasa değeri bulunurken; Tammy Abraham, El Bilal Toure ve Jota Silva da 15’er milyon Euro ile siyah-beyazlıların en değerli futbolcuları arasında yer alıyor.Kaynak: İHABu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özgür Özel'den Göztepe maçı çıkışı! 'Bahisçi hakemler...'CHP lideri Özgür Özel'den Göztepe maçı çıkışı! 'Bahisçi hakemler...'
Ukrayna basınından Arda Turan'a sert eleştiri! Ukrayna basınından Arda Turan'a sert eleştiri!
Anahtar Kelimeler:
Derbi beşiktaş fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Şoke eden görüntüler! Kadına tasma takıp sokaklarda gezdirdi

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Camide namaz kıldığı sırada boğazını keserek öldürmüştü! Soğukkanlılıkla anlattı: "Şimdi git kocanın leşini topla"

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Serdal Adalı'dan Fenerbahçe derbisi öncesi olay yaratan Sergen Yalçın itirafı!

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Efsane futbolcu güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor! Sürpriz yakınlaşma...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Elektrik tüketiminde yeni dönem!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

Merkez Bankası, Papara'nın faaliyet izinlerini iptal etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.